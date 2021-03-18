الاتحاد الآسيوي ينقل مباراة العين من إيران إلى السعودية

المصدر: معاذ كمبال - العين

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة فريقي العين وفولاذ خوزستان الإيراني ضمن الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم من إيران إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث ستقام يوم الأحد الموافق 11 أبريل المقبل.

وذكر اتحاد الإمارات لكرة القدم في بيان صحافي عبر موقعه أن مساعيه نجحت في نقل المباراة إلى الرياض، بعد أن كانت مقررة في إيران يوم 7 إبريل، وذلك في إطار حرصه على "الوقوف مع الأندية التي تمثلنا في مختلف البطولات الخارجية وتوفير كل احتياجاتها بهدف تحقيق تطلعاتها وأهدافها".

الجدير بالذكر أن الفائز بالمباراة سيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية (السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني) وستقام مبارياتها في الرياض للفترة من 14 إلى 30 أبريل.

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