مرافق إداري وطبي لممثلي الأندية في «أبطال آسيا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد اتحاد كرة القدم اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، الوحدة، العين، شباب الأهلي، والشارقة للوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بالمشاركة في هذه البطولة التي تنطلق اعتباراً من أبريل المقبل، بمشاركة 40 فريقاً تم توزيعها على 10 مجموعات بواقع خمس مجموعات لمنطقة الغرب، ومثلها للشرق، وأكد الاتحاد أنه سيوفر مرافقاً إدارياً وطبياً لكل ناد من الأندية الأربعة.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي، أمس: «عُقد الاجتماع على مدار يومين، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد بن هزام، وممثلي الإدارات المعنية، إلى جانب مسؤولي الفرق الأربعة، وتناول الجوانب الخاصة بمشاركة أنديتنا في البطولة الآسيوية، والاشتراطات التي حددها الاتحاد القاري في ما يتعلق بالسفر والتنقل بالنسبة للأندية التي ستلعب خارج أرض الدولة، وكذلك استضافة نادي الشارقة لمباريات مجموعته، والرد على الاستفسارات الواردة من الأندية».

وأكد بن هزام أن «الاجتماع يأتي في إطار حرص اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على توفير كل احتياجات أنديتنا وتقديم الدعم لها، لضمان تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات»، مشيراً إلى أن «اتحاد الكرة سيوفر مرافقاً إدارياً وطبياً لكل ناد من الأندية الأربعة، ليكونوا حلقة وصل مع الاتحاد الآسيوي، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة البروتوكول الصحي وغيرها».

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