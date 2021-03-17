بني ياس يحافظ على "جوهرة الوسط" غاستون سواريز لموسم إضافي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم مساء اليوم عن تمديد عقد لاعب خط الوسط، الأرجنتيني غاستون سواريز حتى نهاية الموسم القادم مع خيار التمديد بعد أن كان عقده مع "السماوي" ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقالت الشركة في بيان صحافي تلقته "الإمارات اليوم" إن قرار التمديد جاء عطفاً على المستويات الكبيرة التي قدمها سواريز خلال الموسم الحالي إذ ساهم اللاعب في أكثر من عشرة أهداف بالتسجيل أو الصناعة بالإضافة إلى دوره الفعال والمميز في جميع المباريات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news