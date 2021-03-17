مصدر في عجمان: لا صحة لإقالة «الرمادي».. باقٍ إلى نهاية الموسم

المصدر: سيد مصطفى- عجمان

أكد مصدر مسؤول في نادي عجمان، أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تغييرات على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة برباعية من الوصل.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«الإمارات اليوم»: «ما تردد في أحد البرامج عن إقالة المدرب المصري أيمن الرمادي، والتعاقد مع غيره من الأسماء، كلام عار تماماً عن الحقيقة»، لافتاً إلى أن إدارة النادي لم تناقش هذا الملف على الإطلاق بعد مباراة الوصل.

وخسر عجمان من الوصل 2/‏‏‏‏‏‏‏4، بعدما كان متقدماً بهدفين دون رد، ليبقى في المركز 12 برصيد 11 نقطة.

وأضاف المصدر: «موقفنا تجاه المدرب المصري كان واضحاً منذ فترة بأنه باقٍ في منصبه حتى نهاية الموسم، وسنظل مُحتفظين بهذا التوجه دون تفكير في التغيير».

وأشار: «الإدارة هدفها هو توفير جميع عوامل الاستقرار للفريق في تلك المرحلة المهمة من عمر مسابقة الدوري، وأي تغييرات في تلك الفترة ستحدث هزة كبيرة، مهما كان اسم المدرب القادم»، مشدداً على أن «الإدارة لديها ثقة كبيرة بالطاقم الفني واللاعبين لعبور تلك المرحلة الصعبة، والبقاء في دوري الخليج العربي».

ولفت المصدر: «نحن نتابع عن قرب الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهاز الفني في التدريبات، والتي نتج عنها تطور كبير في مستوى عجمان خلال المباريات الأخيرة، ولكن سوء الحظ مازال يلازم الفريق في إهدار العديد من النقاط التي كانت في متناول الأيدي».

من جانب آخر، تعاقد نادي عجمان مع اللاعب المغربي إلياس بلحساني (28 عاماً) في صفقة انتقال حر، بديلاً للبرازيلي غارديل الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

من جانبه، أثنى مدرب الوصل، البرازيلي أوداير هيلمان، على العودة القوية للاعبيه أمام عجمان، دون التأثر بتقدم المنافس بهدفين في البداية.

وقال: «كنا نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة، نظراً لصعوبة وضعية المنافس، وقعنا في بعض الأخطاء التي تسببت في استقبال هدفين، والعودة إلى النتيجة لم تكن بالأمر السهل».

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