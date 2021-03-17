4 نقاط تكفي خورفكان للبقاء في «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أسهم فوز خورفكان على حتا، أول من أمس، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الخليج العربي، في اقترابه بشكل كبير من البقاء موسماً آخر في دوري الأضواء، بعد أن أصبح رصيده 21 نقطة، مبتعداً عن أقرب منافسيه على البقاء، وهما فريقا عجمان والفجيرة، 11 نقطة، وعن صاحب المركز الأخير حتا 13 نقطة، وحسابياً، أصبح خورفكان بحاجة إلى أربع نقاط فقط للبقاء الرسمي في حال فاز على منافسيه عجمان والفجيرة في الجولتين المقبلتين، وإلى ثلاث نقاط فقط في حال فاز في الجولة المقبلة، وتعرض منافسوه للخسارة، وسيكون بقاء خورفكان الأول في تاريخ النادي منذ تطبيق الاحتراف.

ويحل خورفكان ضيفاً على اتحاد كلباء في الجولة 22، بينما سيستضيف النصر الفجيرة، ويستضيف عجمان العين. بدوره، عبّر مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، عن سعادته بالفوز الذي حققه على حتا، واقتراب فريقه بشكل كبير من البقاء في دوري الأضواء، مبيناً في مؤتمر صحافي: «لقد كانت مباراة صعبة، وأرى أن جميع المباريات المقبلة ستكون صعبة، وقد شاهدنا كيف أن المتصدر الجزيرة عانى أمام الفجيرة، والأمر نفسه للوصل أمام عجمان، وكنا ندرك أن من الضروري الوصول للنقطة 21».

من جهته، قال مدرب حتا، الصربي فلاديمير فيرموزيتش، إن المباراة كانت صعبة على فريقه، بسبب الضغط الذهني الذي عاشه اللاعبون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news