مؤتمر دبي الدولي للفروسية ينطلق الخميس

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الدولي للفروسية عن انطلاق النسخة الرابعة من المؤتمر، بعد غدٍ، تحت رعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبالتعاون والشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي ومعرض دبي الدولي للخيل، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، عن بُعد. وكشفت اللجنة في بيان صحافي، أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من أبرز رموز وخبراء الفروسية لمناقشة عدد من القضايا التي تخص صناعة الفروسية، تزامناً مع فعاليات معرض دبي الدولي للخيل وبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مصطفى عمشان، أن أعمال المؤتمر ستنقل مباشرة عبر الرابط الذي سيتم نشره بموقع المؤتمر الإلكتروني www.diec.info.

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