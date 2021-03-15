خورفكان وحتا.. أهم 3 نقاط في مشوار الفريقين

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

يستضيف خورفكان في استاد صقر بن محمد القاسمي حتا عند الثامنة والربع من مساء اليوم لحساب الجولة 21 لدوري الخليج العربي، في مباراة مهمة للفريقين، كونها ذات صلة بتفادي الهبوط والبقاء في الأضواء.

ويبلغ رصيد خورفكان 18 نقطة في المركز الـ11 مقابل ثماني نقاط لحتا في المركز الأخير.

ويرفع الفريقان شعار الظفر بأهم ثلاث نقاط لتعزيز حظوظ المنافسة على البقاء، خصوصاً حتا الذي يدرك أن نزيف النقاط ممنوع عليه لاقتراب البطولة من نهايتها، وكذلك خورفكان الذي يتطلع لحسم البقاء المبكر خشية مفاجآت الجولات المقبلة.

وقد يستفيد خورفكان من الحصول على نقطة لو انتهت المباراة بالتعادل، بينما الفوز سيعيد لحتا الروح في المنافسة بقوة على البقاء، خصوصاً إذا خدمتهم نتيجة الفرق التي تنافسهما على ذلك، وهي الفجيرة (11نقطة) الذي سيلاعب المتصدر الجزيرة، وعجمان (11) نقطة الذي سيلاقي الوصل، الأمر الذي سيرفع من الوتيرة الفنية للمواجهة. وكان الفريقان قد التقيا في ذهاب البطولة وانتهت المباراة لمصلحة خورفكان (3-2) في مباراة قلب فيها «النسور» النتيجة لمصلحته، بعد أن تأخر بهدفين إلى الفوز الذي كان بمثابة نقطة التحول في نتائج الفريق.

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