الشارقة يعتلي منصة بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول في افتتاح منافسات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي انطلقت أمس، بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بعدما جمع 16.050 نقطة، وجاء نادي العين في المركز الثاني برصيد 12.600 نقطة، وأكاديمية كوماندو جروب في المركز الثالث برصيد 9050 نقطة.

وحفلت منافسات اليوم الأول بنزالات حماسية بين اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم من فئات الأساتذة والبالغين والشباب من حملة الحزام الأزرق، علماً أن البطولة تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

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