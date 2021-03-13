قرية بوذيب تشهد سباقين للقدرة بـ «نجمة ونجمتين»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشهد قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، صباح اليوم، سباقين دوليين، الأول لمسافة 120 كلم «نجمتان» والثاني لمسافة 100 كلم «نجمة»، ويشارك في السباقين مجموعة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «ينظم فعاليات قرية بوذيب اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتتميز بتطبيق نظام بروتوكول بوذيب بجانب نظام التصنيف الدولي، واكتملت أمس، الاستعدادات لهذه الفعاليات بعملية إجراء الفحص البيطري للخيول والوزن للفرسان، بالإضافة إلى الاجتماع التنويري».

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