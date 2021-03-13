«الآسيوي» يحدد أسماء الدول المستضيفة لتصفيات المونديال

المصدر: كوالالمبور - د.ب.أ

أعلن الاتحاد الآسيوي، أمس، أسماء الدول المستضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تقام بنظام التجمع من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021.

وتستضيف الصين المجموعة الأولى التي تضم سورية المتصدرة والفلبين والمالديف وغوام، في حين تستضيف الكويت المجموعة الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال وتايوان.

وتقام المجموعة الثالثة في البحرين، وتضم العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا، في حين تستضيف السعودية المجموعة الرابعة التي تضم أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

من جهتها تستضيف قطر المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلادش، في حين تستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا. وتقام مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، وتضم كذلك فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، في حين تستضيف كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تركمانستان المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

الدول المستضيفة للمجموعات

الأولى (الصين)

الثانية (الكويت)

الثالثة (البحرين)

الرابعة (السعودية)

الخامسة (قطر)

السادسة (اليابان)

السابعة (الإمارات)

الثامنة (كوريا الجنوبية)

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