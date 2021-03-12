تعرّف على الدول المستضيفة لتصفيات مونديال 2022 في آسيا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس أسماء الدول المضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تقام بنظام التجمع من 31 مايو ولغاية 15 يونيو 2021.

وتستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى التي تضم سوريا المتصدرة والفيلبين والمالديف وغوام، في حين تستضيف الكويت المجموعة الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال وتايوان.

وتقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، علماً بأن المجموعة تضم العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا، في حين تستضيف السعودية المجموعة الرابعة التي تضم أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

من جهتها تستضيف قطر منظمة كأس العالم 2022، المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلادش، في حين تستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا.

وتقام مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، وتضم كذلك فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، في حين تستضيف كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تركمانستان المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

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