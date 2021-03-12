بني ياس يستعد للنصر بالتوازن الدفاعي - الهجومي

المصدر: معاذ كمبال - العين

سيكون فريق بني ياس مطالباً بالتوازن ما بين خطي الدفاع والهجوم في مواجهة ضيفه النصر إذا ما أراد الخروج بالنقاط الثلاث من المباراة التي ستنطلق في الساعة 17:45 من عصر اليوم على استاد الشامخة، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك للطريقة الهجومية التي يؤدي بها «العميد» على يد المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ويدرك لاعبو بني ياس (المركز الثاني 39 نقطة)، أنه لا مجال أمامهم سوى الفوز، لتعزيز حظوظهم الكبيرة في المنافسة في اللقب، إلى جانب النصر وشباب الأهلي والجزيرة والشارقة.

واعترف مدرب «السماوي»، الروماني دانيال إيسيلا في المؤتمر الصحافي بأن منافسه يمتلك نوعية مميزة من اللاعبين ويعتمدون على طريقة هجومية منظمة، وقال: «لقد حللنا منافسنا بشكل جيد، لهذا علينا اتباع طريقة تعتمد على التوازن ما بين الدفاع والهجوم».

وفي المقابل، يأمل النصر (رصيده 36 نقطة) في الاستفادة من حالة النشوة التي يمر بها بعد فوزه أخيراً على الشارقة 2-1، والفوز سيدخله كطرف رئيس في دائرة المنافسين.

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