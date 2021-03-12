دبا الحصن يخضع لامتحان العربي في دوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف فريق دبا الحصن عند الساعة 17:35 من مساء اليوم نظيره العربي ضمن الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في مباراة قوية ومهمة، يتطلع من خلالها دبا الحصن (صاحب المركز الرابع) برصيد 23 نقطة إلى تقوية حظوظه بالمنافسة في الصعود.

في المقابل، يتطلع العربي الذي يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعد تعادله الأخير أمام المتصدر الإمارات بهدف لمثله في الجولة الماضية، وإلى التقدم لمراكز أفضل في ترتيب فرق البطولة. وتستضيف ملاعب الهواة ايضاً مباراة التعاون (ثامن الترتيب برصيد 17 نقطة) مع دبا الفجيرة (خامس الترتيب برصيد 19 نقطة) في الفرصة الأخيرة للنواخذة لاستعادة حظوظ المنافسة، وتتميز المباراة بأنها تجمع المدرب ومساعده السابق، حيث يقود التعاون المدرب المواطن عارف شلنك بينما يقود دبا الفجيرة سليمان البلوشي.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة صاحبي المركزين الأخيرين مصفوت (13 نقطة) مع الذيد (نقطتان)، وهي أول مباراة للذيد بإشراف مدربه الجديد وليد عبيد الباحث عن أول فوز في الموسم الحالي.

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