عقدة شباب الأهلي وضغط البقاء يؤرّقان عجمان

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

يسعى عجمان للتخلص من كبوته عندما يستقبل شباب الأهلي، الساعة 5:45 مساء اليوم، في افتتاح المرحلة 20 من دوري الخليج العربي.

وسيكون عجمان في موقف لا يحسد عليه، اليوم، إذ بات بين سندان عقدة شباب الأهلي، حيث يتفوق عليه «فرسان دبي» تاريخياً، ومطرقة الظروف الصعبة بسبب الضغوط الكبيرة التي يعانيها الفريق لتأمين البقاء، حيث بات أبرز المرشحين للهبوط مع حتا، إذ يحتل المركز 12 بـ10 نقاط. والتقى الفريقان 19 مرة بالدوري، فاز شباب الأهلي في 15، وتعادلا ثلاثاً، وفاز «البرتقالي» مرة.

ويعيش شباب الأهلي فترة مميزة بقيادة المدرب، مهدي علي، حيث أحرز لقب السوبر، وبلغ نهائي بطولتَي الكأس، كما بدأ يتقدم في ترتيب الدوري، حيث يملك 33 نقطة في المركز الخامس.

وتزيد معاناة عجمان بغياب أبرز لاعبيه، البرازيلي ليوناردو المعار من شباب الأهلي، حيث لن يشارك بسبب اتفاق الإعارة.

وبات رهان المدرب المصري، أيمن الرمادي، على لاعبه الغامبي، أبوبكر تراولي، الذي استعاد الكثير من خطورته في المباراة السابقة ضد الوحدة. وينتظر عجمان عودة المهاجم المالي للتوهج من جديد بعد البداية اللافتة له في أول مباراتين، وتمكنه من التسجيل في الجولتين 13 و14، ثم توقفت أهدافه على مدار خمس جولات متتالية.

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news