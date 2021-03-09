دودو: خورفكان على الطريق الصحيح من البقاء

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

اقترب خورفكان بقوة من تحقيق هدفه بالبقاء موسماً ثانياً في دوري الخليج العربي، بعد فوزه، أول من أمس، على الظفرة 5-1، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، أبعدته تسع نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير المؤدي إلى الهبوط، إضافة لأفضليته في المواجهات المباشرة أمام عجمان والفجيرة.

وقال محترف خورفكان البرازيلي جوميروس روفائيل (دودو)، لـ«الامارات اليوم»: «أشعر بسعادة بالغة للفوز على الظفرة، لكونه تحقق في وقت مميز، وكان مهماً جداً بالنسبة لنا، خصوصاً أنه عزز الثقة بقدرة خورفكان على تحقيق الانتصارات». وأوضح: «نحن كلاعبين كنا ندرك أهمية النقاط الثلاث، التي حصلنا عليها من مباراة الظفرة، والتي كنا بحاجة لها بشكل كبير». وأكمل: «خورفكان يسير على الطريق الصحيح لأجل البقاء، ويجب علينا المحافظة على التركيز، ومواصلة العمل بالطريقة نفسها، التي ظهرنا عليها أمام الظفرة ومباريات أخرى، لأن طريق الدوري لايزال طويلاً، وتنتظرنا مباريات مهمة عدة».

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