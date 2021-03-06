مدرب خورفكان: مواجهة الظفرة بـ 6 نقاط

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

وصف مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، المباراة التي ستجمعه مع الظفرة ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الخليج العربي بالمباراة المهمة، لكونها تجمع النسور مع منافس مباشر على البقاء.

وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «المواجهة ستكون بست نقاط، وستُقام على ملعبنا وقيمتها نحسبها بست نقاط»، وتابع: «فريقنا يتحسن من مباراة لأخرى، ونثبت في كل مباراة أننا قادرون على تحقيق الفوز، والمباراة ستكون صعبة ولكننا اشتغلنا جيداً وصححنا الأخطاء، وأنا متأكد أن اللاعبين جاهزون، وسنستغل اللعب على أرضنا لإحداث الفارق وهدفنا النتيجة الإيجابية المرجوة».

من جهته، قال مدافع الفريق المقيم المصري عبدالله الرفاعي: «المباراة مهمة لكونها تأتي مع فريق منافس، لكننا بتركيز عالٍ، وطموحنا كبير لأن نقدم مباراة إيجابية». وتابع: «في المباريات الماضية كان الأداء جيداً، لكن النتيجة لم تكن تخدمنا، ونسعى لأن نأخذ ثلاث نقاط من هذه المباراة».

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