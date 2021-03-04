بني ياس يحافظ على "جوهرة" خط دفاعه

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تكللت مساعي شركة نادي بني ياس لكرة القدم في قطع الطريق أمام أكثر من ناد محلي بالنجاح، وذلك بتجديد عقد مدافع الفريق، خالد العطاس حتى عام 2024 ليضمن النادي استقراراً في خط دفاعه الذي لفت الأنظار في الموسم الحالي، باستقبال 17 هدفاً كأقوى خط دفاع في دوري الخليج العربي.

وقال نادي بني ياس في بيان صحافي إن اللاعب ركيزة أساسية من منظومة الدفاع لاسيما وأن الإحصائيات والأرقام تثبت أن "السماوي"، هو أفضل فريق بالدفاع على الإطلاق بين جميع الأندية في دوري الخليج العربي، علاوة على أن اللاعب لديه سجل مع المنتخب الأولمبي، ويمتلك إمكانيات عالية، ولا يزال صغير في السن، ويحظى بثقة الجهازين الفني والإداري وإلى جانب اللجنة الفنية.

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