اختيار سالم عبدالرحمن عضواً في لجنة الرياضيين بالاتحاد الدولي للشطرنج

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج الدكتور سرحان المعيني، اعتماد عضوية لاعب المنتخب الوطني للرجال ولاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، في لجنة الرياضيين للاتحاد الدولي للشطرنج. وأضاف المعيني في بيان صحافي: «لقد سعينا بكل جهد لعضوية سالم عبدالرحمن في اللجنة بالتواصل مع الاتحادات الشطرنجية الدولية والقارية والعربية الصديقة، وحرصنا أن يكون للإمارات نصيب في المشاركة ضمن أعضاء اللجنة الأولى للدورة الحالية».

وأوضح: «لجنة الرياضيين للاتحاد الدولي للشطرنج هي لجنة استحدثها الاتحاد الدولي للعبة عام 2020 لتضم 13 لاعباً فقط من اتحادات 198 دولة على مستوى العالم، يمثلون نخبة اللاعبين الدوليين في الشطرنج ليكونوا قدوة للأجيال الصاعدة».

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