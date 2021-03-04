«الإمارات» و«غنتوت» إلى نهائي كأس دبي إيفزا للبولو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تأهل فريقا الإمارات وغنتوت إلى المباراة النهائية لكأس دبي إيفزا الذهبية للبولو 2021، التي من المقرر أن تُقام في الرابعة من عصر يوم غدٍ على الملعب الرئيس بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

وكان فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قد حقق فوزاً كبيراً على منافسه فريق أبوظبي بنتيجة 12 هدفاً مقابل ستة أهداف «دبل سكور»، كما فاز فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي على فريق الحبتور بنتيجة 13 هدفاً مقابل تسعة أهداف.

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