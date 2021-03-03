تحديد بداية ابريل موعدا نهائيا لتعديل أوضاع العاملين في أندية دبي

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أرسل مجلس دبي الرياضي تعميما إلى الأندية وشركات كرة القدم التابعة له بالشروط الخاصة لتعيين المشرفين والإداريين في الفترة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس خلال اجتماع لمجلس الإدارة الذي انعقد في وقت سابق في هذا الخصوص.

ونص القرار رقم 5 لسنة 2020، على تطوير ومتابعة الكوادر الإدارية والإشرافية في الأندية والشركات الرياضية بإمارة دبي، وتحديد ضوابط لعمل هذه الفئة المهمة بمختلف الأندية والشركات الرياضية، وذلك في إطار تطوير الكوادر الوطنية ودعمها للنجاح في أداء دورها الإداري والإشرافي من خلال استقطاب أفضل الكوادر وفق معايير حددها القرار، بما يساهم في تكامل الأدوار الإدارية والفنية لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي، وجعل بيئة الأندية والشركات الرياضية جاذبة على الصعيدين الرياضي والمجتمعي.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي أمس، أن التعميم شدد على ضرورة على تعديل وضع المشرفين والاداريين الحاليين الذين لا تنطبق عليهم الشروط الأساسية في موعد أقصاه بداية شهر أبريل المقبل.

وتضمنت الشروط الأساسية: أن يكون المشرف من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وحاصلا على البكالوريوس او ما يعادلها فيما يُشترط أن يكون الإداري، حاصلا على الثانوية العامة او ما يعادلها ويكون قد اجتاز اختبار الوظيفة بنجاح

كما تضمنت اللائحة الجديدة وضع شروط إضافية لفئة المشرف والاداري تعد مرجعا للمفاضلة بين المترشحين تتضمن إجادة اللغة الإنجليزية، وإتقان مهارات الحاسب الآلي.

وتم منح المؤسسات الرياضية حرية تحديد مدة ممارس اللعبة والخبرات لقبول تعين المُشرفين والاداريين الجدد.

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