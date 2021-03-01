ختام موسم المحترفين لكرة القدم 10 مايو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين تواريخ الجولات المتبقية من مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً ونهائي كأس الخليج العربي، وجاء ذلك بعد التنسيق مع لجنتي المنتخبات والمسابقات ومراعاة المواعيد التي طلبها المنتخب، كما تم التنسيق كذلك مع القنوات المالكة للحقوق.

وبخصوص دوري الخليج العربي، ستقام الجولة 22 يومي 20 و21 مارس الجاري، بإقامة أربع مباريات في اليوم الأول، حيث يستضيف الظفرة فريق شباب الأهلي في 5:45 مساءً، اتحاد كلباء مع خورفكان في التوقيت نفسه، وحتا ضيفاً على بني ياس في 8:15 مساءً، والوصل مع الشارقة في التوقيت نفسه.

واليوم الثاني يلتقي الفجيرة مع النصر 5:45 مساءً، وعجمان مع العين في التوقيت ذاته، ثم ديربي العاصمة بين الوحدة والجزيرة 8:15 مساءً.

وتقام الجولة 23 يومي الثاني والثالث من أبريل، ثم الجولة 24 أيام التاسع والـ10 والـ11 من الشهر نفسه، فيما تقام الجولة 25 في الرابع من مايو، ويختتم الموسم بإقامة الجولة 26 والأخيرة في الـ10 من مايو.

أما نهائي كأس الخليج العربي فتقرر إقامته في السادس من أبريل 2021، وسيتم الإعلان عن ملعب المباراة بعد تحديد المتأهلين للمباراة النهائية، كما سيتم الإعلان عن مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة الدوري وفقاً لمواعيد دوري أبطال آسيا.

وقالت الرابطة إنها حرصت الرابطة على إنهاء الموسم في موعده رغم التحديات التي مرت بها، ووفق المعايير التي تضمن مواصلة الأداء الفني القوي من جميع الأندية، ومن أجل تهيئة كل الأسباب التي تضمن الوصول إلى الختام الأمثل لهذا الموسم الذي يواصل خطاه الثابتة في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، الذي تخطته الدولة بفضل دعم القيادة الرشيدة وتكاتف أبناء المجتمع معاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news