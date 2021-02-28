رسمياً.. قضية الظفرة ولاعب الهلال السابق تصل إلى النهاية السعيدة

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أعلن رئيس شركة نادي الظفرة، أحمد عمران القبيسي، توقيع اتفاق رسمي مع نادي الوحدة السوري لدفع التعويض المالي على خلفية الحكم الصادر من محكمة تحكيم الرياضية في قضية انتقال المهاجم السوري عمر خربين من الظفرة إلى الهلال السعودي في عام 2017.

وقال القبيسي لـ"الإمارات اليوم" إن مساعيهم تكللت بالنجاح للوصول لاتفاق يرضي كل الأطراف، وأنهم وجدوا تعاوناً كبيراً من قبل إدارة النادي السوري بعد أن كانوا قد وقعوا اتفاق مبدئي بداية شهر فبراير الحالي قبل أن تصل الأمور للنهاية السعيدة بتوقيع الاتفاق النهائي يوم أول من أمس.

وكانت المحكمة الرياضية أيّدت قرار لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم في يوليو 2019 الذي ألزمت فيه نادي الظفرة بأن يدفع لنادي الوحدة الرياضي خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ إجمالي 1,09 مليون دولار بالإضافة إلى فائدة 5%سنويا على المبلغ المذكور من 23 يونيو 2017 حتى تاريخ نفاذ الدفع.

وكان خربين أنتقل من الوحدة السوري إلى الظفرة على سبيل الاعارة في ديسمبر 2015، واشترى الأخير عقده في مارس 2016 مقابل مليون دولار يتم تسديدها على دفعات حتى 1 يناير 2021، واتفقت الأطراف الثلاثة (الناديان واللاعب) أنه بحال انتقاله الى ناد جديد قبل انتهاء مهلة التسديد، يتوجب على الظفرة أن يسدد للوحدة الذي نشأ اللاعب في صفوفه، 20% من قيمة انتقاله إلى فريق آخر.

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