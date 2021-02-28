شباب الأهلي الأخطر على صدارة الجزيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اعتلى فريق الجزيرة صدارة دوري الخليج العربي بعد 18 جولة أثبت فيها للجميع أنه يستحق ذلك، بما يقدمه من مستوى وأداء فني راق، بفضل مجموعة من أفضل لاعبي البطولة. ورفض الجزيرة كل الفرص السابقة لاعتلاء الصدارة، رغم تعثر المتصدر السابق الشارقة في أكثر من مناسبة.

وصعد الجزيرة إلى القمة من بوابة الشارقة، أول من أمس، وعاد بفوز هو الأهم له حتى الآن، رغم أن ثماني جولات لاتزال متبقية في الموسم، والباب مفتوح لكل الاحتمالات.

وحقق الجزيرة فوزاً مبهراً بثلاثية نظيفة على أرض الشارقة، بينما في الوقت نفسه ظهر جلياً أن «الملك» يعاني أزمة نتائج مستمرة معه منذ فترة، حيث خسر ثلاث بطولات، وصدارة الدوري في أقل من شهر، وستكون الجولة المقبلة حاسمة بالتأكيد، حيث يقابل فيها الجزيرة شباب الأهلي، والنصر مع الشارقة.

واستمرت نتائج «السماوي» المميزة هذا الموسم، وأثبت أنه قادر على المنافسة. وفي غياب النجم الأوحد، تخطى بني ياس عجمان ليقترب كثيراً من الوصافة.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في الفريق الأقرب لمنافسة الجزيرة على لقب الدوري، فيما تبقى من جولات، وذلك من خلال سؤال على حساب الصحيفة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي: بعد صدارته لدوري الخليج العربي.. من الفريق المؤهل لمنافسة الجزيرة على لقب الدوري، عقب المستويات المتفاوتة للفرق منذ انطلاق الدور الثاني؟ وتم رصد أربعة فرق هي: الشارقة، النصر، شباب الأهلي وبني ياس.

وفي نتائج التصويت الذي شارك فيه 312 شخصاً، اختار 41.3% من المشاركين شباب الأهلي كأقرب من سينافس الجزيرة، بينما حلّ الشارقة ثانياً بنسبة 23.7%، ثم فريق بني ياس بنسبة 23.1%، وجاء النصر في المركز الأخير بنسبة 11.9%.

وكان «العميد» نجح في تحقيق فوز صعب على حتا، ليواصل الزحف باتجاه المنافسة على اللقب.

في جانب آخر، خرج كلاسكيو الوصل والوحدة بالتعادل الإيجابي، لكن كان له أكثر من معنى، خصوصاً لفريق الوصل الذي رفض الخسارة مرة أخرى، وستكون أمامه مهمة جديدة في الجولة المقبلة، عندما يخرج لمواجهة العين في كلاسيكو تاريخي، سيثبت مدى قدرة الوصل على الاستمرار في النتائج الجيدة.

وفي القاع لم تتغير الأمور كثيراً بالنسبة للفرق الثلاثة المهددة بالهبوط، وهي: حتا الأخير، وعجمان ما قبل الاخير، والفجيرة الـ12، حيث خسرت جميعها في الجولة 18.

وظهر واضحاً افتقاد هذه الفرق للتركيز وتكرار الأخطاء الدفاعية القاتلة. وعانى عجمان كثيراً هذه الأخطاء، إلى جانب تلقي لاعبيه بطاقات حمراء وصلت إلى ست بطاقات.

لا منافس للجزيرة

أكد المحلل الفني خالد عبيد، أنه لا يوجد منافس لفريق الجزيرة على لقب الدوري في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يبتعد الفريق بالقمة بفارق مريح، نظراً لما يقدمه من كرة قدم ممتعة من بداية الدوري، فاستحق الوصول إلى الصدارة بعد 18 جولة، مشيراً إلى أنه لا يوجد فريق يقدم ما يقدمه نجوم الجزيرة.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «عقب الجولة 18، لا يوجد فريق سينافس الجزيرة على اللقب، خصوصاً بعد المستوى المتراجع لفريق الشارقة، وأتوقع عدم عودته في الفترة القريبة، إضافة إلى أن فرق الصدارة ستدخل في المعترك الآسيوي، ما يعطي أفضلية لفريق الجزيرة، وأعتقد أن شباب الأهلي قد يكون أقرب المنافسين للجزيرة إذا خسر الأخير أي نقاط الفترة المقبلة، ولكن في الوقت نفسه أعطى فريق خورفكان جرس إنذار لفريق شباب الأهلي بعد المستوى الذي ظهر به أمام الفريق».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق للجولة 18، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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