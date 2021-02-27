الحكم الملا يخطف الأضواء في فوز بني ياس على عجمان

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

فاز بني ياس بهدفين دون مقابل على ضيفه عجمان، في الجولة الـ18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم على استاد الشامخة، في مباراة كان فيها حكم المباراة يحيى الملا نجماً، بعد إدارته المواجهة باحترافية، وكان قريباً جداً من الاكتفاء بقراراته دون اللجوء لتقنية الفيديو، لكنه استخدمها في الدقيقة الأخيرة ليتأكد من قرار ركلة الجزاء التي احتسبها لمصلحة أصحاب الأرض، وجاء «الفار» لتؤكد صحة المخالفة.

وسجل مهاجم «السماوي» أحمد أبوناموس الهدف الأول في الدقيقة 23، بعد أن حول الضربة الركنية برأسه، لتستقر في الزاوية البعيدة للحارس علي الحوسني، بينما سجل المهاجم البرازيلي، جواو بيدرو، الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

وأثبت بني ياس بفوزه على عجمان قدرته على العودة السريعة لطريق الانتصارات، إذ جاء انتصاره بعد أيام قليلة من الخروج المرير من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، عقب الخسارة من شباب الأهلي بهدف نظيف، والتي لايزال صداها يتردد بسبب الجدل حول أداء حكم اللقاء. ومنح الفوز فريق بني ياس دفعة كبيرة لمساعيه للفوز باللقب، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة، محافظاً على المركز الثالث، بينما تجمدت نقاط الضيوف عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير.

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