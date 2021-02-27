«فولكانك سكاي» يُهدي «غودولفين» لقب «ند الشبا» بـ «ميدان»

المصدر: جوني جبور - دبي

أهدى الجواد «فولكانك سكاي»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، إسطبلات «غودولفين» العالمية، اللقب الثامن تاريخياً والخامس على التوالي في بطولة «ند الشبا» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 2810 متر عشبي، التي جرت أول من أمس في نسختها الـ11 على مضمار ميدان بدبي بجائزة بلغت 195 ألف دولار، وتُعد الشوط الرابع والرئيس في الأمسية السادسة من الموسم الجديد في سباقات «كرنفال كأس دبي العالمي».

وتضمنت الأمسية التي نافس على ألقابها 60 من نخبة الجياد المحلية والدولية، إقامة ثلاث بطولات من التصنيف الرفيع، إذ بجانب «ند الشبا»، أقيمت في الشوط الافتتاحي، الجولة الثالثة في بطولة «آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية الأصيلة «جروب 1»، بجوائز بلغت 68 ألف دولار، وسجلت في نتائجها تحطيم الجواد «براق»، المملوك لـ«ياس للسباقات» بإشراف المدرب جان كلود بيكو، الزمن القياسي لمسافة 2000 متر رملي، قبل أن تحمل ثانية البطولات للمسارات العشبية، عودة سطوع نجم خيول «غودولفين» بفوز الجواد «ستار سفاري» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب بطولة «دبي ميلينيوم» في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر بجوائز بلغت 130 ألف دولار. وواصل «غودولفين» تفوقه، بتسجيل الـ«سوبر هاتريك»، بإضافة انتصارين جديدين، مع الخيول التي يشرف على تدريبها شارلي آبلبي، وذلك بانتزاع «برايت ميلودي» بقيادة الفارس جيمس دويل، لقب الشوط الثاني بجوائز بلغت 65 ألف دولار، ثم فوز المهر «نافال كروان» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، بلقب بطولة «ميدان كلاسيك» بجوائز بلغت 88 ألف دولار.

وفي بقية النتائج، نجح الجواد «زينهم»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس دين أونيل، في الفوز بلقب بطولة «ميدان للتحدي» بجوائز بلغت 88 ألف دولار.

وفي تفاصيل البطولات الرئيسة، عرف الفارس المخضرم فرانكي ديتوري كيفية قيادة الجواد «فولكانك سكاي» لاقتناص الفوز في الأمتار الأخيرة من مسار الشوط الرئيس «ند الشبا»، وقطع مسافة 2810 متر عشبي، بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و56 ثانية و63 جزءاً من الثانية.

في جانب آخر نجح «براق» في تحطيم الزمن القياسي للجولة الثالثة في بطولة «آل مكتوم للتحدي»، بعد أن قاده الفارس ريان كوراتولو إلى قطع مسار 2000 متر رملي، بزمن بلغ دقيقتين و13 ثانية و58 جزءاً من الثانية.

- «براق» حطّم الزمن القياسي لمسافة 2000 متر رملي، في بطولة «آل مكتوم للتحدي».

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