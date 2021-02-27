230 لاعباً يتخطون الدور الأول لبطولة العرب وإفريقيا للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

ضمن 230 لاعباً ولاعبة تأهّلهم إلى المرحلة الوسطى لبطولة العرب وإفريقيا للشطرنج، التي انطلقت أول من أمس وتختتم منافساتها اليوم وينظمها الاتحاد العربي للعبة عن بُعد بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية من 48 دولة عربية وإفريقية.

وشهد حفل افتتاح البطولة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي، ولويس نيكوبي رئيس الاتحاد الافريقي، وسامي سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي، وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي.

وأنهى المغربي محمد العرامي المرحلة التمهيدية في المركز الأول، فيما شهدت تصفيات السيدات سيطرة جزائرية على المراكز الثلاثة الأولى، حيث تصدرت رانيا نصر وجاءت لينا نصر ثانياً وأميرة حمزة في المركز الثالث.

ويقود البطولة طاقم تحكيم عربي إفريقي من كل الدول المشاركة، كما خصص الاتحاد العربي 10 آلاف دولار قيمة الجوائز المالية، إضافة إلى جوائز خاصة للاعبي الفئات السنية.

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