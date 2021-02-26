ترتيب هدافي الدوري الإماراتي بعد الجولة 18.. "مبخوت يقترب"

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

سجل لاعب فريق الجزيرة، الدولي علي مبخوت هدفين في فوز فريقه 3-صفر على الشارقة في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم ليواصل صدارة هدافي المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 17 هدفاً، فيما يأتي خلفه لاعب الوصل فابيو ليما برصيد 16 هدفاً، ولاعب بني ياس، البرازيلي جواو بيدرو ثالثاً بـ 14.

وبعد تسجيل الثنائية في مباراة اليوم، يقترب مبخوت أكثر فأكثر من لقب الهداف التاريخي للدوري الإماراتي بعدما رفع رصيده إلى 163 ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة الأسطورة الوصلاوي فهد خميس الهداف التاريخي للدوري برصيد 165 هدفا.



ترتيب هدافي الدوري

1- لاعب الجزيرة علي مبخوت 17 هدفاً.

2- لاعب الوصل، فابيو ليما 16 هدفاً.

3- لاعب بني ياس، جواو بيدرو 14 هدفاً.

4- لاعب الشارقة، ويلتون سواريز 12 هدفاً.

5- لاعب شباب الأهلي، ايجور جيسوس 11 هدفاً.

6- لاعب الشارقة، ايجور كورونادو 11 هدفاً.

7- لاعب اتحاد كلباء، بينل مالابا 9 أهداف.



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