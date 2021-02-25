الظفرة يهدد العين بـ «المرتدات»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يستقبل الظفرة، اليوم في الساعة 17:30، ضيفه العين على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء أعلن فيه مدرب أصحاب الأرض، السوري محمد قويض، خلال مؤتمر صحافي، أنه سيتعمد بشكل واضح على «الهجمات المرتدة» من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، بعد أن فرض فريقه في الجولة الماضية التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه الشارقة.

وأكمل الظفرة صاحب المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد 17 نقطة، تحضيراته لمواجهة اليوم، بحصة تدريبية تأكد فيها غياب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، على غرار مسلم فايز وإبراهيم سعيد وإدريس الأمين، إلى جانب أحمد يسلم، لكن الفريق في المباريات السابقة أثبت أنه لا يتأثر بالغيابات، إذ حصل أربعة من لاعبيه على بطاقات حمراء خلال مواجهتَي الجزيرة والفجيرة على التوالي، ورغم ذلك ظهر بصورة جيدة في كلتا المباراتين.

ويدرك أصحاب الأرض أن الفوز على فريق بحجم العين، سيعزز من حظوظ الفريق بصورة مثالية في ضمان البقاء في دوري المحترفين.

في المقابل، لا بديل أمام لاعبي العين، الذين يحتلون المركز الرابع برصيد 30 نقطة، خيار أفضل من الفوز إذا ما أرادوا المنافسة على اللقب، إذ إن أمام «الزعيم» فرصة تقليص فارق النقاط إلى أربع فقط، مع الشارقة والجزيرة المتصدرين اللذين سيتواجهان مساء غد.

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