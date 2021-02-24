الأيرلندي بينيت بطلاً لمرحلة «مسبار الأمل» في طواف الإمارات

المصدر: سيد مصطفى - رأس الخيمة

تُوّج اليوم دراج فريق (ديكوينك كويك ستيب) البلجيكي، الأيرلندي سام بينيت بلقب المرحلة الرابعة من طواف الإمارات، والتي أقيمت في إمارة رأس الخيمة، مرورا بأم القيوين. وانتزع بينيت لقب مرحلة «مسبار الأمل»، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 204 كلم في 4 ساعات و51 دقيقة و51 ثانية، وسط منافسة قوية في الكيلومترات الأخيرة من أبرز الدراجين والفرق المحترفة المشاركين في النسخة الحالية، في مقدمتهم الهولندي ديفيد ديكر، دراج فريق جامبو فيزما، الذي حل ثانيا، ثم الأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال البلجيكي ثالثا، بينما جاء رابعاً الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كوفيديس الفرنسي، واحتل الإيطالي ماتيو موشيتي من فريق تريك سيجافريدو الأمريكي المركز الخامس.

في جانب آخر احتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر، دراج فريق الإمارات، بطل طواف فرنسا 2020، بصدارة الترتيب العام بزمن 12 ساعة و50 دقيقة و21 ثانية، بعد أن نجح في الحفاظ على فارق 43 ثانية التي تفصله عن ملاحقه المباشر البريطاني آدم ياتس، دراج فريق اينيوس، فيما حل البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب ثالثا، بفارق 1.03 دقيقة عن بوجاتشار، بينما حل رابعاً الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما.

وبهذا، احتفظ بوجاتشر بالقميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام بنهاية المرحلة الرابعة التي أقيمت برعاية "أدنوك"، وكذلك بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل، فيما خطف منه الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات، وانتزع توني جالوبين دراج فريق (أي جي 2 آر سيتروين) الفرنسي القميص الأسود لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي.

وشهد المرحلة الرابعة ومراسم التتويج، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وعضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف عبدالله البطران، والرئيس التنفيذي لشركة (مرجان)عبدالله راشد العبدولي، والمدير العام لساعات (بريتلينغ الشرق الأوسط) عايد عدوان، والعقيد عبدالله بن سلمان النعيمي ممثل شرطة رأس الخيمة، والمدير الإداري في (نخيل) محمد القاسم، ومدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، الكابتن طيار هاشم الهامشي، وممثل شركة (أدنوك) خالد المرزوقي، وممثل شركة اتصالات علي النعيمي، وممثل بلدية رأس الخيمة أحمد الأحمد.

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