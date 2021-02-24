«أبوظبي للفروسية» يستضيف كأس قفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات النسخة العاشرة لبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة ثلاث نجوم، برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمساندة ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين، وتجري فعاليات البطولة على مدى أربعة أيام

وقال بيان صحافي: «تتألف البطولة من ست منافسات من فئة ثلاث نجوم، ويبلغ إجمالي جوائزها 219 ألفاً و500 يورو، وتختتم بمنافسة كأس البطولة من جولتين، وجوائزها 95 ألف يورو، ويتزامن مع الحدث الرئيس بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة من ثلاثة أشواط ويبلغ مجموع جوائزها 65 ألف درهم، ومنافستان دوليتان للفرسان من فئة الناشئين (الجونيورز) وجوائزهما 30 ألف درهم، ومثلهما للفرسان من فئة الأشبال بجوائز مجموعها 25 درهم».

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