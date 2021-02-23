بعد ثلاثية النصر .. جمهور الشارقة يطالب برحيل العنبري

المصدر: منصور السندي- الشارقة

اطلق مشجعون لنادي الشارقة تغريدات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمس الإثنين أمام النصر بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة ووداعه للبطولة التي كان يلقب بـ " ملكها " نظر ا لكون أنه كان اكثر فرق الدوري الإماراتي فوزا بلقبها ، محملين إدارة النادي مايحدث للشارقة ،محذرين مماوصفوه بإن القادم سيكون اسوأ بالنسبة للفريق كونه فقد ثلاثة بطولات خلال فترة قصيرة وهى كأس سوبر الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة ، مطالبين برحيل مدرب الفريق عبد العزيز العنبري، منتقدين أداء لاعبي الفريق خصوصا إيغور كورنادو.

وقال المغرد أحمد الملا" مبروك للنصر وهاردلك لنا.. العنبري كفيت ووفيت.. حان وقت الرحيل .. مب معقولة على ها التشكيلة .. إيجور خلاص منتهي والإدارة لازم تتحرك ولا حتى الدوري مع السلامة"

وأضاف الملا" لاتكتيك لا فكر .. وين البناء من الخلف.. ووين المدرب والجهاز الفني ووين الإدارة عنهم .. الفريق ميت ".

من جهته أوضح راشد بو سالم " مشاكل شركة الكرة واللاعبين يجب أن تكون لها حل عاجل وجذري وعلى عبدالله العجله أن يواجه الجمهور الآن ووضع النقاط على الحروف ويجب على الاخ علي المدفع أن يتدخل بسرعة كفاية ضياع البطولات الثلاثة والمتبق الدوري ". .

وقال حميد عبد الله " هبوط جماعي في مستوى فريق الشارقة واضح أن هناك أسباب خفية عن الجماهير لتدني المستوى من مباراة إلى مباراة أخرى ممايؤدي إل خسارة جميع البطولات".

بدوره قال عثمان البلوشي " لم يبقى لنا الا بطولة الدوري لكن مع هذا الاداء اشوفها صعبة جدا ".

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