دراج فريق الإمارات بوجاتشر يزهو في صدارة الطواف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أهدى السلوفيني تادي بوجاتشر فريق الإمارات صدارة طواف الإمارات للدراجات الهوائية، بعد نهاية المرحلة الثانية، أمس، بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بسباق سرعة ضد الساعة لمسافة 13 كيلومتراً.

وتصدر بوجاتشر، بطل طواف فرنسا العام الماضي، وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الترتيب العام للطواف بزمن قدره 4.00.05 ساعات، على الرغم من حلوله بالمركز الرابع في المرحلة الثانية، ليخطف دراج فريق الإمارات القميص الأحمر المخصص لمتصدر الطواف، بفارق خمس ثوانٍ عن دراج فريق كويك ستيب البرتغالي جواو ألميدا، الذي جاء في المركز الثاني بالترتيب العام، والسادس عقب نهاية المرحلة الثانية.

وكان دراج فريق إينوس البريطاني، الإيطالي فيليبو جانا، قد أحرز لقب المرحلة الثانية «الحديريات»، في نتيجة متوقعة باعتباره بطل العالم لسباقات ضد الساعة، حيث أنهى السباق في 13.56 دقيقة، وجاء في المركز الثاني دراج فريق إي إف إيديوكيشن، السويسري ستيفان بيسيرجر، بفارق 14 ثانية عن جانا، فيما احتل المركز الثالث دراج فريق الإمارات الدنماركي ميكيل بيرغ، وخلفه زميله في الفريق تادي بوجاتشر. واحتفظ جواو ألميدا بالقميص الأخضر، المخصص لمتصدر الطواف بالنقاط، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الإيطالي فيليبو جانا، وتادي بوجاتشر الذي احتل المركز الثالث بالنقاط برصيد 19 نقطة، وفي المركز الرابع الهولندي ديفيد ديكر، دراج فريق جامبو فيزما.

الترتيب العام للطواف

1- السلوفيني تادي بوجاتشر.

2- البرتغالي جواو ألميدا.

3- الإيطالي ماتيا كاتانيو.

4- الأسترالي كريس هابر.

5- البريطاني آدم ياتس.

نتائج المرحلة الثانية

1- الإيطالي فيليبو جانا.

2- السويسري ستيفان بيسبيرغ.

3- الدنماركي ميكيل بيرغ.

4- السلوفيني تادي بوجاتشر.

5- الإسباني لويس سانشيز.

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