انطلاق مسابقة رماية العمليات الشرطية في بطولة الشارقة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

انطلقت أمس المرحلة قبل الختامية من منافسات بطولة الشرطة السنوية للرماية في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة على ميادينها بالخضيرة في الفترة من 15 إلى 24 الجاري، حيث أقيمت مسابقة رماية العمليات الشرطية بالبندقية لفئة (رجال – سيدات) فرق، يلتقي خلالها 14 فريقاً من مختلف القيادات الشرطية والأمنية، منها 9 فرق رجال، وخمسة فرق سيدات.

وشهد انطلاقة المسابقة قائد كلية الشرطة عضو اتحاد الشرطة الرياضي رئيس اللجنة الفنية للبطولة العميد وليد الشامسي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة العميد الدكتور محمد العثمني، ومدير اتحاد الشرطة الرياضي العميد عارف الريس، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية من المنظمين.

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