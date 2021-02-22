ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز على «زيدان» في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات للفوز على فريق زيدان بنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية، في بطولة كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو، ليتجدد أمل الفريق في التأهل إلى الدور التالي.

كما واصل فريق أبوظبي فوزه، للمرة الثانية على التوالي، على فريق ذئاب دبي كافو، بنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف، ليتصدر فرق المجموعة الثانية.

وقال بيان صحافي: «كانت مباراة الإمارات وزيدان قد شهدت إثارة وندية كبيرة، وبلغت الذروة في الشوط الخامس والأخير، وعلى الرغم من خطف زيدان أول أهداف المباراة إلا أن فريق الإمارات أدرك التعادل على الفور ثم تقدم، وقبل نهاية الشوط يضيف هدفاً ثالثاً منهياً الشوط بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين».

وفي الشوط الثاني تقدم فريق الإمارات وأحرز ثلاثية رائعة، منها هدفان جميلان لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ولم ينجح فريق زيدان في إضافة أهداف أخرى، وفي الشوط الثالث استبدل عمرو زيدان بسبب الإصابة التي لحقت به في الكاحل الأيمن، ليحل محله البديل رجا أبوالجبين، وينشط فريق زيدان ويحرز هدفين تباعاً، ثم يرد عليه فريق الإمارات بهدف سابع، وقبل نهاية الشوط نجح فريق زيدان في إضافة هدفه الخامس.

وشهد الشوط الرابع هدفاً واحداً لزيدان ليرفع به رصيده إلى ستة أهداف، ليصبح الفارق هدفاً واحداً ويتأزم الموقف، وفي بداية الشوط الخامس يدرك زيدان التعادل، إلا أن توماس بانيللو يحرز هدف التقدم التاسع لفريقه الإمارات مقابل ثمانية أهداف لفريق زيدان.

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