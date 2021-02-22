شباب الأهلي يخشى ذكريات بابا جورج 2008 وشبح ألميدا 2020

المصدر: معاذ كمبال - دبي

تصطدم رغبة فريق شباب الأهلي في المنافسة على جميع الألقاب المحلية بتحدٍ من العيار الثقيل، حينما يواجه نظيره بني ياس في الساعة 17:30 من عصر اليوم على استاد الشارقة، ضمن الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم في رابع لقاء بين الفريقين في المسابقة، منذ بداية عصر الاحتراف، في وقت لاتزال ذاكرة جماهير «الفرسان» تتذكر مرارة الخسارة في نسخة 2020 أمام المنافس نفسه في ربع النهائي، بهدف نظيف سجله البرازيلي ريتشارد ألميدا، إلى جانب نسخة 2008 في دور الـ16 حينما سجل المهاجم السنغالي بابا جورج هدف اللقاء الوحيد ليجرد الفريق من لقبه.

ويمر شباب الأهلي بأزهى فترة، إذ توّج في منتصف الشهر الماضي بلقب كأس سوبر الخليج العربي على حساب الشارقة، فيما وضع قدماً في نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه في ذهاب الدور نصف النهائي خارج ملعبه على الوصل بهدفين نظيفين، بينما لاتزال حظوظه كبيرة في التتويج بلقب الدوري، إذ يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة وتفصله ثماني نقاط فقط عن الشارقة «المتصدر».

وقال المدرب مهدي علي في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «ننافس على جميع البطولات، وتحت ضغط كبير، ونؤدي مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا ما يتسبب في إجهاد اللاعبين وتعدد الإصابات، وبالطبع يصعب فرص الجهاز الفني في تدوير اللاعبين، ولكننا من خلال خبرتنا مع الفريق، نعرف كيف نتعامل مع المباريات، وتجهيز اللاعبين الأقرب للمشاركة».

وأضاف: «مثل هذا النوع من المواجهات يتطلب أعلى درجة من التركيز والالتزام، لأنها تقام بنظام خروج المهزوم، لذلك فإن الفريق الأكثر جاهزية سيفوز، لدينا خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذا النوع من المباريات، بني ياس يقدم مستويات طيبة هذا الموسم، وكنا قد تعادلنا معه في الدور الأول».

في المقابل، يسعى بني ياس لبلوغ المباراة النهائية للاقتراب خطوة من التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 29 عاماً، إذ إن آخر مرة توج فيها بـ«أغلى الكؤوس» كانت في عام 1992، ويُعد الموسم الحالي هو الأوفر حظاً له لإعادة التاريخ، إذ تزخر صفوفه بتشكيلة جيدة من اللاعبين يقودهم المدرب الروماني دانيال إيسيلا، الذي حقق نجاحات كبيرة منذ وصوله بداية الموسم، إذ يحتل حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن الشارقة.

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