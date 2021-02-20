المتسابق السعودي الراجحي بطلاً لرالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج المتسابق السعودي يزيد الراجحي، اليوم السبت، بطلاً لرالي دبي الصحراوي لأول مرة، وأسفرت منافسات فئة الدراجات النارية (فيم) عن فوز الدراج البريطاني المقيم في الامارات سام سميث على متن دراجة كيه تي أم بلقب هذه الفئة، بينما فاز الدراج الاماراتي منصور السويدي بلقب فئة دراجات الكوادس بالدفع باربع عجلات على متن دراجة كوادس ياماها.

وقال بيان صحافي: «فاز الراجحي بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات مع ملاحه البريطاني مايكل أور على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف بفارق 33 دقيقة و49 ثانية عن أقرب منافس الاماراتي الشيخ عبدالله القاسمي وملاحه الالماني ديرك فون زيتزيفيتس بسيارة فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر».

وبعد أن هيمن الراجحي على القسم الأول من الرالي بفارق 21 دقيقة، واصل سيطرته على الطليعة عبر القسم الثاني مرحلة الشركة العربية للسيارات نيسان البالغ مسافتها 194 كم واقيمت في صحراء القدرة بدبي. وانتزع القاسمي المركز الثاني من السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه اليكس كوزميش بعد أن اصطدم بسيارة سعيدان الميني جون كوبر وركس رالي التي حلت في المركز الثالث.

وحل في المركز الرابع الفرنسي بيير شاوميه وملاحه لويس ميناودير بسيارة بي اتش سبورت زفير، وانتزعا بذلك لقب الفئة تي 3 لسيارات الباغي. وجاء خامساً بافيل ليبيديف وكيريل شوبين بسيارة كان أم مافريك ليفوزا بلقب فئة تي 4.

وتمكن الدراج الاماراتي منصور السويدي من الفوز بلقب فئة دراجات الكوادس بالدفع باربع عجلات على متن درادة كوادس ياماها متقدما بفارق 4 ساعات و18 دقيقة عن الدراج السعودي هيثم التويجري بدراجة ياماها.

دبي - الإمارات اليوم

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