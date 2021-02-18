حارس الشارقة بعد التعادل: مشوار الدوري ما يزال طويلاً

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعرب حارس مرمى فريق الشارقة، الدولي عادل الحوسني عن خيبة أملهم بسبب تعادلهم خارج ملعبهم أمام مستضيفهم الظفرة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 17 لمسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، لكنه أكد في الوقت ذاته أن حظوظ "الملك" في المحافظة على لقبه لا تزال موجودة وأن مشوار الدوري لا يزال طويلاً.

وأقر الحارس الذي عاد للمشاركة بعد الغياب في الجولة الماضية أمام العين في تصريحات صحافية بتراجع مستوى فريقهم، وقال: "صحيح أننا متراجعون في الأداء ولكننا نؤدي في بعض الأوقات لكننا لا نستفيد من الفرص التي نحصل عليها".

وأضاف: "هذه كرة القدم في بعض الأوقات تقدم مستوى جيد وأحياناً لا تظهر بالمستوى المطلوب".

ورفض الحوسني تحميل لاعب بعينه مسؤولية التعادل في اللقاء، وقال: "لا يمكن أن نلقي باللائمة على لاعب أو اثنين لأن الجميع يتحمل المسؤولية".

وكان "الملك" قد سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 ليرفع رصيده إلى 37 نقطة بينما أضاف أصحاب الأرض النقطة 17 لرصيدهم، وسيصعد الجزيرة لصدارة المنافسة في حال فوزه على بني ياس في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الخميس.

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