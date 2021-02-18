«آل علي» يظفر بلقب بطولة مسبار الأمل الدولية للشطرنج الخاطف

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، لقب بطولة الشطرنج الخاطف الدولية (مسبار الأمل) التي نظمها نادي العين للشطرنج والثقافة احتفالاً بوصول مسبار الأمل إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ.

وكان آل علي قد حصل على 22 نقطة من أصل 26 جولة لعبها بواقع 22 انتصاراً وأربعة تعادلات من دون أي خسارة متقدماً على صاحب المركز الثاني الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني والحاصل على المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وعلى صاحب المركز الثالث الدولي الفلبيني مارلون بيدارسوف والحاصل على 16.5 نقطة.

وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة 124 لاعباً ولاعبة ممثلين لـ24 دولة، واعتمد نظام أرينا لتزويج الجولات ونظام الوقت الخاطف ثلاث دقائق لكل لاعب.

وعبّر عمر نعمان آل علي الحاصل على لقب البطولة والذي يشغل منصب الأمين العام المساعد بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في تصريحات صحافية، عن سعادته بإحرازه لقب البطولة بمشاركة هذا العدد الكبير من الأساتذة واللاعبين الدوليين، خصوصاً أن البطولة أدرجت تحت اسم «مسبار الأمل» الذي يعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، وقفزت من خلاله الإمارات فوق المستحيل محققةً إنجازاً علمياً مهماً.

• آل علي حصل على 22 نقطة من أصل 26 جولة لعبها في البطولة.

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