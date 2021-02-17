مجلس دبي الرياضي يطلق برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يطلق مجلس دبي الرياضي «برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي»، الذي اعتمده سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ووجه بتنفيذه بداية من شهر فبراير الجاري تحت شعار «مسيرتك مستقبلك»، ليكون إضافة مهمة لتطوير جميع العاملين في أندية وشركات كرة القدم بدبي، بمختلف التخصصات الإدارية والفنية وعلى مستوى المدربين واللاعبين.

وقال بيان صحافي: «اعتمد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي في اجتماعه خلال شهر يناير الماضي تفاصيل البرنامج وخطة العمل لمدة ثلاثة مواسم رياضية مقبلة، ويمثل البرنامج أحدث جهود المجلس في مجال تطوير العمل والتي انطلقت منذ تأسيس المجلس وتأكيده خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي الأول صيف العام 2006 على أن الاحتراف هو الحل الأمثل لتطوير الأداء والنتائج للفرق، وأن الاحتراف لن يكون ناجحاً بدون تطوير جميع العاملين في منظومة الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً».

ويهدف البرنامج إلى تحقيق الالتزام المهني للاعبين المحترفين بشركات كرة القدم بدبي وهي: النصر وشباب الأهلي والوصل وحتّا، واستثمار اللاعبين المحترفين (المواطنين والأجانب) من خلال اشراكهم في برامج المسؤولية المجتمعية للشركة والترويج للرعاة والمنتجات ومتجر النادي (من خلال برنامج شهري لكل لاعب أو مجموعة من اللاعبين، بما يعزز فرص ربط نشاط كرة القدم بالمجتمع والجمهور والإعلام ويؤثر إيجاباً على نمو القاعدة الجماهيرية لشركات كرة القدم وشركائها وإيراداتها من القطاع الخاص)، وتحسين أسلوب حياة اللاعب المحترف وفق متطلبات الاحتراف وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويستهدف البرنامج نحو 200 من اللاعبين المواطنين من الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة، واللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين، ونخبة اللاعبين من أعمار 14-19 سنة، وهو يتضمن محاضرات توعوية، ودورات تثقيفية، ومحاضرات للاعبين الأجانب حول ثقافة البلد وتقاليده وتعلم اللغة العربية، إلى جانب محاضرات ودورات لمرحلة ما بعد الاعتزال وتعزيز قرارات اللاعبين باتخاذ كرة القدم مهنة لهم ضمن القانون الرياضي.

ويشارك في البرنامج كمحاضرٍ رئيس، الخبير الكروي أفرام جرانت المدير الفني السابق لمنتخبي إسرائيل وغانا وأندية تشيلسي وبورتسموث ووست هام الإنجليزية وبارتيزان بلغراد الصربي وتيرو ساسانا التايلاندي، الذي يمتلك خبرة تدريبية طويلة ومتنوعة مع الأندية والمنتخبات والتي يوظفها حالياً في مجال تأهيل المدربين من خلال ورش عمل متقدمة ومحاضرات ودورات تدريبية متقدمة للمدربين في العديد من الدول، وقد تم الاتفاق بين المجلس والمدرب جرانت على التعاون في هذا المجال خلال زيارة المدرب لمقر المجلس خلال نوفمبر الماضي ولقائه أمين عام المجلس.

وقال مجلس دبي الرياضي إنه أطلق خلال السنوات الماضية مبادرات وبرامج عديدة ونظم دورات مختلفة لتطوير العاملين من بينها تعيين وتطوير المدربين المساعدين في الفريق الأول لكرة القدم ثم جميع الرياضات مع تأهيلهم وتوفير الفرصة لهم لتطوير مستوياتهم عبر الدورات والمعايشة داخل وخارج الدولة، والحصول على شهادات تدريب متقدمة تتيح لهم تدريب الفريق الأول أيضاً، بجانب البرامج المخصصة للاعبين الموهوبين وفي مقدمتها مهاجم المستقبل وحارس المستقبل والتي تضمنت فترات تدريبية مع نخبة المدربين العالميين داخل وخارج الدولة، وتطوير الإداريين والمشرفين، وتطوير أكاديميات كرة القدم والرياضات الأخرى، وتنظيم البطولات المختلفة للناشئين والأكاديميات، وتنظيم المحاضرات التثقيفية واللقاء مع النجوم السابقين ضمن برنامج تبادل الخبرات التي شارك فيها عدد من اللاعبين أصحاب التجربة الاحترافية الناجحة.

• البرنامج يستهدف 200 من اللاعبين المواطنين من الفريق الأول وتحت 21 والمحترفين الأجانب والمقيمين.

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