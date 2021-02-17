الشعفار: «طواف الإمارات» إضافة نوعية للرياضة في آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار، أن طواف الإمارات العالمي إضافة نوعية للرياضة في قارة آسيا، ولرياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص، واصفاً الحدث بالفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، للمشاركة القياسية من كبار الدراجين في العالم، وأبرز الفرق المحترفة، مشيراً إلى أن طواف الإمارات، بفضل التنظيم الرائع، بصدد تحقيق نجاحات مستمرة من عام لآخر، ومتمنياً أن تكون النسخة المقبلة أكثر تميزاً، وتترجم المكانة العالمية التي الطواف على الصعيد الدولي، رغم أنه يقام في ظروف صحية استثنائية.

ويقام «طواف الإمارات» خلال الفترة من 21 إلى 27 الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم، في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، في بيان صحافي، أن إقامة الطواف في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم، رسالة من الإمارات حول نجاحها في التحكم بالجائحة، وقدرتها على استضافة فعاليات رياضية كبيرة وسط إجراءات وقائية وقواعد صحية صارمة، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على جهودها المتواصلة في التنظيم الرائع الذي يعكس الصورة الجميلة للإمارات.

وأكد الشعفار أن التطور الكبير على مستوى التنظيم ونوعية الدراجين المشاركين في الطواف، أحدثا نقلة نوعية في رياضة الدراجات الهوائية، التي شهدت بدورها تطوراً كمّاً ونوعا، حيث تضاعف عدد الممارسين لهذه الرياضة بشكل تصاعدي في السنوات الأخيرة، سواء في فئة الهواة أو المحترفين من الجنسين، مؤكداً أن الطواف حقق العديد من المكاسب على المستوى المحلي، وشكّل حلقة مهمة في عملية التطوير لرياضة الدراجات في الدولة.

وأوضح الشعفار أن مشاركة نخبة الفرق في العالم وأفضل الدراجين، تؤكد المكانة التي وصل إليها طواف الإمارات على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن التنظيم نال إعجاب كل المشاركين والمتابعين.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي: «على الرغم من الظروف الصحية الصعبة التي واجهتها الرياضة بسبب الجائحة، أتوقع أن يزيد مستوى الإثارة في طواف الإمارات، باعتباره أول سباق ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وهو اختبار حقيقي لجهوزية الفرق والدراجين للموسم الجديد».

الأسترالي كاليب يسعى للاحتفاظ بالقميص الأخضر

يسعى دراج فريق لوتو سودال البلجيكي، الأسترالي كاليب إيوان، الذي يظهر في طواف الإمارات للعام الثالث على التوالي، للاحتفاظ بالقميص الأخضر المخصص لمتصدر الترتيب العام بالنقاط، الذي حصل عليه العام الماضي.

ويعد كاليب أحد أبرز الدراجين المتخصصين في السرعة، وسبق أن فاز بثلاث مراحل في طواف الإمارات، منها مرحلتان على سد حتا الشهير، وبخمس مراحل في طواف فرنسا، وثلاث مراحل في طواف «جيرو دي إيطاليا»، ومرحلتين في طواف «فيوليتا اسبانيا».

ويواجه كاليب منافسة قوية من سام بينيت، دراج فريق ديكوينك كويك ستيب، الذي سبق أن فاز بإحدى مراحل طواف الإمارات، وهو صاحب القميص الأخضر، وبطل مرحلتين في طواف فرنسا 2020، وبطل ثلاث مراحل لطواف «جيرو دي إيطاليا» (2018) وبطل ثلاث مراحل لطواف «فيوليتا اسبانيا» (2019 و2020).

كما تضم قائمة المنافسين على القميص الأخضر الفائز بالمرحلة الافتتاحية للعام الماضي لطواف الإمارات، الألماني باسكال أكرمان، دراج فريق «بورا - هانسغروهي»، الذي سيتطلع إلى تكرار نجاحه في ظهوره الثاني بالسباق، والدراج الكولومبي فرناندو جافيريا (فريق الإمارات) الفائز بمرحلة في النسخة الأولى من السباق. دبي - الإمارات اليوم

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