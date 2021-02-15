الشارقة «بطل الشتاء» في دوري «أقوياء اليد» من بوابة مليحة

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد فريق الشارقة، حامل لقب دوري اليد، أحقيته بتأكيد هوية «بطل الشتاء» في الموسم الحالي، قبل جولة على ختام مرحلة الذهاب، بعد فوزه، أول من أمس، على مضيفه مليحة «22-19»، لحساب الجولة الـ10، التي سجلت أيضاً ابتسام الأرض في وجه أصحابها بفوز شباب الأهلي على الظفرة «37-29»، والوصل على بني ياس «32-21».

وحسم الشارقة مركز الصدارة، بغض النظر عن مواجهته في ختام مرحلة الذهاب التي تجمعه السبت المقبل مع الظفرة، بعد أن رفع «الملك» رصيده إلى النقطة 27، بفارق ثلاث نقاط على شباب الأهلي الوصيف، فيما تراجع مليحة إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف عن العين الثالث، بعد أن تشاركا برصيد 21 نقطة، وتقدم الوصل إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن النصر السادس، ووجد في المركز السابع كل من بني ياس والجزيرة والوحدة برصيد 12 نقطة، فيما بقي الظفرة ودبا الحصن في المركز الأخير برصيد 11 نقطة لكل منهما.

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