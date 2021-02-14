كلباء يبحث عن حلّ لـ «عقدة الجزيرة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يسعى فريق كلباء إلى فك شفرة «عقدة الجزيرة»، اليوم، وذلك حين يستضيف «فخر أبوظبي» على ملعبه، في الساعة الخامسة والنصف مساء، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، إذ لم يسبق لكلباء الفوز على الجزيرة في تاريخ دوري الخليج العربي منذ بدء الاحتراف، إذ خسر أمامه 10 مرات، وتعادل مرة واحدة فقط.

ويسعى الفريقان كذلك للحفاظ على مكاسبهما في الفترة السابقة، إذ يحتل الجزيرة الوصافة بـ33 نقطة، مقابل 22 نقطة لكلباء في وسط الترتيب، وعلى الرغم من فارق الإمكانات والمهارة التي تصب في مصلحة الجزيرة، خصوصاً مع نجمه الهداف علي مبخوت، يملك كلباء أوراقاً مهمة، خصوصاً المهاجم التوغولي مالابا، الذي سبق أن زار شباك الجزيرة مراراً.

وكان كلباء قد حقق فوزاً صعباً في الجولة الماضية على عجمان (2-1)، بينما اكتسح الجزيرة نظيره الظفرة بخماسية نظيفة، سجل منها مبخوت «هاتريك»، ولا يريد الجزيرة تكرار تجربة مباراته السابقة في المنطقة الشرقية حين خسر من خورفكان بثلاثية.

وستشكل المباراة اختباراً صعباً لطموحات الجزيرة الراغب في المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري، والاستمرار في النتائج المميزة.

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