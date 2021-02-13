بني ياس يهزم خورفكان ويكسر حاجز الـ 30 نقطة في الدوري

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

واصل بني ياس نتائجه العريضة وفاز على مضيفه خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي ليصبح رصيده 32 نقطة وهو ثالث فريق يكسر حاجز 30 نقطة بعد الشارقة والجزيرة، بينما راوح خورفكان عند 15 نقطة، وشهدت المباراة طرد رجل المباراة خالد الهاشمي الذي تسبب بصناعة هدفي المباراة ومدرب بني ياس ايسايلا.

ولم يمضي وقت طويل حتى تمكن بني ياس من تسجيله لهدف مبكر عن طريق سلطان الشامسي في الدقيقة السادسة مستفيدا من كرة عرضية وصلته من خالد الهاشمي سددها بسهولة في الشباك.

وكاد السماوي ان يتقدم مرة ثانية لولا ان كرة الأرجنتيني سواريز من ضربة حرة مباشرة مست شباك اعلى العارضة في الدقيقة 17، وحاول لاعب خورفكان باولينو التسديد نحو مرمى السماوي الا ان كرته اصطدمت بالدفاع 21.

وسجل بني ياس الهدف الثاني عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 23 من تمريرة خالد الهاشمي.

وسدد لاعب خورفكان رامون لوبيز من ضربة حرة مباشرة مرت بجوار القائم 31، ونجح خورفكان تقليص الفارق عن طريق البرازيلي رافائيل جوميريس بعد ان اكمل كرة عرضية مررها مواطنه برونو جوس في الدقيقة 57، وكاد ان يتعادل بعدها بدقيقتين لولا ان تسديدة رامون لوبيز من خارج منطقة الجزاء ابعدها حارس بني ياس فهد الظنحاني إلى ركنية 59.

وتعرض لاعب بني ياس خالد الهاشمي للطرد بعد نيله بطاقتين اخرها للخشونة مع إسماعيل الحمادي، ليلعب السماوي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66، وحاول الفريقين تعزيز النتيجة الا ان جميع المحاولات لم تسفر عن تسجيل اهداف.

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