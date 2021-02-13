خورفكان يطلب «الأمان» ورد الاعتبار من بني ياس

يأمل خورفكان في ضرب عصفورين بحجر واحد اليوم حين يستضيف بني ياس الساعة الخامسة والنصف مساء ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي. ويتطلع «النسور» لتحقيق الفوز لرد اعتبار هزيمته ذهابا من السماوي، وكذلك تحقيق خطوة مهمة للاقتراب أكثر من منطقة الأمان. وكان خورفكان خسر ذهابا بخماسية نظيفة، حيث عانى بسبب طرده مدافعه الايفواري كوامي منذ الدقيقة الخامسة.

ويبلغ رصيد خورفكان 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما لدى بني ياس 29 نقطة في المركز الثالث، وعلى بعد 7 نقاط من المتصدر الشارقة مما يعني أهمية نقاط المباراة بالنسبة للسماوي أيضا.

ويراهن خورفكان على الخروج بنتيجة ايجابية عند خوض المباريات على ملعبه بالرغم من غياب الجمهور خصوصا وان عددا من نتائجه الإيجابية تحققت عليه وأبرزها الفوز على الجزيرة الوصيف بثلاثية نظيفة، والتعادل مع شباب الاهلي. ومن المتوقع أن يعاني دفاع خورفكان للسيطرة على أبرز نجوم الهجوم في بني ياس بيدرو، صاحب هدف الفوز في الجولة الماضية على الفجيرة.

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