حتا يبحث عن الفوز الأول أمام عجمان في «قمة القاع»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ دبي

يبحث فريق حتا عن الفوز الأول في دوري الخليج العربي، عندما يستضيف عجمان اليوم الساعة 20:15، ضمن الجولة 16، وهي المباراة التي ربما تكون الفرصة الأخيرة لمتذيل ترتيب البطولة، الذي لم يحقق أي فوز حتى الأن على مدار 15 مباراة، حيث لا يملك إلا نقطتين من تعادلين.

ويعتبر عجمان أفضل حالاً من حتا، بعد أن حقق فوزين متتالين انطلقا بهما قليلاً للوصول إلى النقطة 9، ومن شأن الفوز اليوم أن يبعده خطوة إضافية للاقتراب من منطقة الأمان، بعد دور أول صعب عانى فيه الفريق كثيراً بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار خلال 12 جولة، ولم تتحسن أحواله إلا بعد استقدام لاعبين في الانتقالات الشتوية، وخاصة النجم مايغا.

وكان حتا قد نجح في خطف نقطة التعادل بمواجهة الفريقين خلال الدور الأول، لكنه فشل بعدها في تحقيق أي فوز. ورغم تغييره 10 لاعبين في الميركاتي الشتوي، بينهم أربعة أجانب، لكن النتائج المتواضعة استمرت.

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