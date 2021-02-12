«اتصالات» راعياً للقميص الأخضر في «طواف الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع اتفاقية مع «اتصالات» لرعاية القميص الأخضر، الذي يمنح لمتصدر الترتيب العام بالنقاط في مراحل طواف الإمارات، الحدث العالمي الوحيد في أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيقام من 21 إلى 27 الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً ونخبة نجوم السباقات العالميين. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الأمين العام عارف حمد العواني، والدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات». وثمن العواني في تصريح صحافي حرص «اتصالات» على رعاية ودعم طواف الإمارات، مؤكداً أن «هذه الرعاية تمثل الحرص الكبير للمؤسسات الوطنية وتكاتفها من أجل إنجاح واحدة من أهم الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها الإمارات، انطلاقاً من نهجها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية لدعم التنمية الرياضية». وأضاف العواني: نفخر برعاية «اتصالات» وتواجدها في طواف الإمارات، بما يشكل إضافة جديدة ومهمة لمسيرة الحدث ومكانته العالمية المرموقة في ظل ما يحققه من مكتسبات كبيرة على صعيد تطوير رياضة الدراجات الهوائية وانتشار ثقافتها بصورة أوسع، إلى جانب ما يحققه من عوائد ترويجية واقتصادية وإعلامية مميزة قادته ليكون نموذجاً فريداً من بين الفعاليات الرياضية العالمية.

من جانبه قال الدكتور أحمد بن علي: تنبع هذه الرعاية من المسؤولية المجتمعية في «اتصالات» للمساهمة الفعالة في دعم مختلف الأنشطة المجتمعية بما فيها المسابقات الرياضية وتمكين الرياضة والرياضيين في الدولة في حدث فريد مثل طواف الإمارات الذي يضم نخبة من أمهر الدراجين في العالم، وهو يعزز مكانة الدولة وريادتها العالمية ودورها في جذب أهم الفعاليات والمناسبات على الأصعدة كافة، في تجسيد واضح لنجاح دولة الإمارات في التصدي للجائحة والتعافي منها.

القميص الأخضر يُمنح لمتصدر الترتيب العام في الطواف.

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