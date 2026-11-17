عبّر سموه عن فخره بفريق العمل في هيئة تنظيم الاتصالات
حمدان بن محمد: إنجاز جديد للإمارات بتجديد الثقة بها عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر منصة "إكس": "إنجاز جديد لدولة الإمارات بتجديد الثقة بها عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات - إحدى أقدم وأهم المنظمات العالمية التي تأسست منذ العام 1865 وتضم 194 دولة وتملك دوراً تنظيمياً وتقنياً عالمياً في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتتبع للأمم المتحدة".
وأضاف سموه: "فخور بفريق العمل في هيئة تنظيم الاتصالات.. وفخور بأبناء الوطن الذين يمثلون بلادنا خير تمثيل في أهم المحافل والمؤسسات الدولية".
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