قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر منصة "إكس": "إنجاز جديد لدولة الإمارات بتجديد الثقة بها عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات - إحدى أقدم وأهم المنظمات العالمية التي تأسست منذ العام 1865 وتضم 194 دولة وتملك دوراً تنظيمياً وتقنياً عالمياً في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتتبع للأمم المتحدة".

وأضاف سموه: "فخور بفريق العمل في هيئة تنظيم الاتصالات.. وفخور بأبناء الوطن الذين يمثلون بلادنا خير تمثيل في أهم المحافل والمؤسسات الدولية".