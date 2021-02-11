العنبري: العين بإمكانه العودة بقوة في أي وقت

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أن "العين وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها حاليا، لكن بإمكانه العودة بقوة في أي وقت". وتابع في المؤتمر الصحافي اليوم، وقبل لقاء العين في قمة الجولة 16 بدوري الخليج العربي السبت: العين فريق كبير، وهو من الفرق المنافسة على البطولات، و من المهم بالنسبة لنا أن نكون في كامل تركيزنا ونحترم المنافس.

وتمنى أن يستمر الفريق في المعدل الإيجابي، مؤكدا أن علي الظنحاني سيغيب عن الفريق بسبب الإنذارات. واعتبر العنبري أن المنافسة ستكون اصعب في المراحل القادمة، وأن اغلب الفرق المنافسة في وضعية جيدة، قائلا إن الشارقة لا يشعر بالضغط في ظل اقتراب منافسيه منه.

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