بني ياس يستعيد خمينيز.. واستمرار غياب عوانة

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أعرب مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا عن ارتياحه الكبير لاستعادة "السماوي" خدمات الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز خلال المواجهة المهمة التي تنتظره أمام خورفكان في الساعة الخامسة والنصف من مساء السبت على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة 16 لمسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، كاشفاً في الوقت نفسه عن استمرار غياب قائد الفريق فواز عوانة بداعي الإصابة.

وأكد إيسيلا في المؤتمر الصحافي أن فريقه سيخوض اختباراً صعباً في مواجهة منافس ظل يقدم مستويات قوية حينما يستضيف الفرق في ملعبه. وحول ما إذا كان "السماوي" قادر على تكرار النتيجة الكبيرة التي فاز فيها في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة، أظهر المدرب الروماني احترامه لمنافسه، واكتفي بالقول: "لقد تغير فريقهم كثيراً عن تلك المباراة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news