مارفيك: وضع المنتخب الآن أفضل.. ونحتاج لتعزيز الانسجام بين اللاعبين

المصدر: منصور السندي - دبي

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفك، إن «الوضع الآن بالنسبة للمنتخب أفضل»، مشيراً إلى ثقته الكبيرة باللاعبين لتقديم الأفضل، خلال المرحلة المقبلة مع استئناف التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.

وأكد مارفيك في تصريحات صحافية على هامش تدريبات المنتخب: « قلة الأهداف لا تقلقني». وأشار إلى أن المنتخب سيتحسن أكثر مع مرور الوقت. وأضاف: «نحتاج لبعض الوقت لتعزيز الانسجام بين اللاعبين»، لافتاً إلى أنه أبلغ لاعبي المنتخب بأنه لا خيار أمامهم سوى الفوز في مباراة ماليزيا المرتقبة 25 مارس المقبل.

وأضاف: «المنتخب سيتحسن كثيراً، لاسيما في حال حصلنا على فرصة أكبر في التدريبات، واللاعبون بدأوا باستيعاب طريقة اللعب التي نرغب في تنفيذها، وهذا مهم جداً في المرحلة المقبلة». وأكمل: «هناك اهتمام كبير بالحالة الصحية للجميع بمكافحة فيروس كورونا، والفحوص كثيرة ومستمرة، ولم أخضع في حياتي لاختبارات مثلما خضعت بسبب «كوفيد-19»، ومن المهم حصول الجميع على التطعيم.

25

مارس المقبل موعد مباراة المنتخب وماليزيا مع استئناف تصفيات المونديال.

مدرب الأبيض دعا إلى حصول الجميع على التطعيم ضد فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news